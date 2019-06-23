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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 08:38

Son dakika haberi: 'yla ilgili flaş açıklama: Bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, 'ın kuzeyindeki bölgesinde yürütülen 'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK'ya pençe darbesi! İşte öldürülen terörist sayısı

27 Mayıs tarihinde 'ın kuzeyindeki bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında başta 'lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilip imha ediliyor.

57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Aralıksız şekilde devam eden harekâtta son olarak 6 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece 4 haftadır devam eden Pençe Harekâtı'nda toplam etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı da 57'ye yükseldi.

PKK'YA AĞIR DARBE VURULDU
Ayrıca harekâtın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi.

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