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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 09:25

Son dakika haberi: Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Hakurk'ta hedefleri vuruldu

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, " kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen ’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.

PKK'ya pençe darbesi! Tüm hedefler vuruldu

kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen 'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.

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