23 Haziran İstanbul seçimleri için geri sayım başladı. İstanbul'da 10,5 milyon seçmen 23 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Seçim öncesinde vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında seçim yasakları yer alıyor. Peki, seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim günü yasakları nelerdir? İşte seçim yasaklarına dair detaylar...

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi 23 Haziran 2019'da yapılacak. 13 Haziran'da başlayan seçim yasakları oy verme günü 23 Haziran'da saat 24.00'te sona erecek.

31 Mart Yerel Seçimlerinde uygulanan seçim yasaklarının 23 Haziran İstanbul seçiminde de uygulanması bekleniyor.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELERDİR?

Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.