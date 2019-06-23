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  • 23.06.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 17:19

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner kalp spazmı geçirdi

Dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçiren İstanbul İl Seçim Kurulı Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner yerine, nde İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

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