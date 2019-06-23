İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bugün yaklaşık 10.5 milyon seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Şimdi milyonlarca vatandaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10.5 milyon kişi bugün İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerini ardından vatandaşlar seçim sonuçları için geri sayıma başladı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Henüz yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.