Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.06.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 17:23

ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için 10 milyondan fazla İstanbullu seçmen sandık başına gitti. Şimdi milyonlarca vatandaş "İstanbul Büyükşehir Belediye Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 08:00'de başlayan ve 17.00'de sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından heyecan giderek artıyor.

İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bugün yaklaşık 10.5 milyon seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Şimdi milyonlarca vatandaş 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10.5 milyon kişi bugün İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerini ardından vatandaşlar seçim sonuçları için geri sayıma başladı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Henüz yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri23 Haziran İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri