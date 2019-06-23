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  • 23.06.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 17:15

Son dakika: 'tan mesajı

, yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı i için oyunu 'nda kullandı. Bakan Albayrak, dan yayınladığı bir mesajda #KararMilletin diyerek seçimin İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bakan Albayrak oyunu kullandı

'da 10.5 milyon seçmen İstanbul Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullanan , lerin hayırlı ve uğurlu olmasını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu 'nda kullandı.

Bakan Albayrak, üzerinden yayınladığı mesajda, "#KararMilletin diyerek demokrasiye sahip çıkıp, bir kez daha sandığa giden tüm İstanbullulara şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

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