Hakim Ziya Bülent Öner kimdir? İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Hakim Ziya Bülent Öner'in kalp spazmı geçirmesinin ardından vatandaşlar Öner'in hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hakim Ziya Bülent Öner hakkında merak edilenler...

ZİYA BÜLENT ÖNER KİMDİR?

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Ziya Bülent Öner, 1 Ağustos 1955 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

1972 yılında Çanakkale Llisesi'nden mezun olan Öner, İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ören, 1976 yılında üniversiteden mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Tarih Bölümü Historiograph okudu.

14 Mayıs 1981 tarihinde evlendi.

Hakim olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. En son olarak İstanbul Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.