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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 19:09

23 Haziran ? İşte ...

Bugün yaklaşık 10.5 milyon İstanbullu seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesinin ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve diğer partilerin ne kadar oy aldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 23 Haziran ? İşte ...

İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı?

İstanbul seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Seçimlerin ardından şimdi milyonlarca vatandaş sonuçları beklemeye başladı. Hangi parti ve hangi adayın ne kadar oy aldığı da büyük merak konusu. Peki, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? İşte seçimlere dair son detaylar...

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE SAADET PARTİSİ NE KADAR OY ALDI?

YSK'dan yapılan açıklamada 19:15'te yayın yasağının kaldırılacağı belirtildi. Sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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