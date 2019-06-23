İstanbul seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Seçimlerin ardından şimdi milyonlarca vatandaş sonuçları beklemeye başladı. Hangi parti ve hangi adayın ne kadar oy aldığı da büyük merak konusu. Peki, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi ne kadar oy aldı? İşte seçimlere dair son detaylar...

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE SAADET PARTİSİ NE KADAR OY ALDI?

YSK'dan yapılan açıklamada 19:15'te yayın yasağının kaldırılacağı belirtildi. Sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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