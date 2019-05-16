İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal 9 Mayıs 2019 tarihinde emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na vermişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliği istemesi ardından yerine gelecek isim belli olmuş Gürdal'dsn sonra İstsnbul Adliyesi'nin en kıdemli hakimi olan İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner'in İl seçim kurulu başkanı olacağı anlaşılmıştı.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Bugün İstanbul İl Seçim Kurulu'nda tören vardı. Ziya Bülent Öner yemin ederek görevine başladı. Öner'e yemini İl Seçim Kurulu'nun iki üyesi yaptırdı. İstanbul'daki 23 Haziran seçimlerini Öner yönetecek.

İl Seçim Kurulu'nda üye olarak ise İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Nihal Ancı Koç ile İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapacak. Kurulun yedek üyesi ise İstanbul Aile Hakimi Şükran Yıldız...

Fatiih İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'in İl Seçim Kurulu Başkanı olması sebebiyle yerine ise İstanbul 12 Ağır Ceza Başkanı Nimet Demir gelecek.

SABAH