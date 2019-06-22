Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes işi gücü bıraktı İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü de bunu bekliyor. Bir kaybetseler de işimize bakalım diye. Buradan onlara sesleniyorum 'yağma yok' Sivaslılar size izin vermez.

YENİ BİR ZAFERE İMZA ATACAĞIZ

Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Türkiye'nin gençlerinden aldığı gücünü en iyi şekilde kullanacağız.



Petrolünüz biter, doğal gazınız biter ama genç nüfusun size kazandıracağa güç hiç bitmez."