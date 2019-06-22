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  • Son Güncelleme: 22.06.2019 12:26

Son dakika haberi: 'dan 23 Haziran mesajı: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Son dakika haberine göre 'nın adayı önemli açıklamalarda bulundu. "Kürtler, terörle hayatını karartanlara oy vermez" diyen Yıldırım, "Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız" ifadesini kullandı.

Yıldırım'dan 23 Haziran mesajı

'nın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı , İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes işi gücü bıraktı İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü de bunu bekliyor. Bir kaybetseler de işimize bakalım diye. Buradan onlara sesleniyorum 'yağma yok' Sivaslılar size izin vermez.

YENİ BİR ZAFERE İMZA ATACAĞIZ
Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Türkiye'nin gençlerinden aldığı gücünü en iyi şekilde kullanacağız.

Petrolünüz biter, doğal gazınız biter ama genç nüfusun size kazandıracağa güç hiç bitmez."

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