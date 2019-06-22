AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün gecekondu sahiplerine müjde verdi. Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesi olan konutların tapuya dönüştürüleceği vaadinde bulunarak, "30 yıldan beri devam eden bu çile sona erecek" dedi. Yıldırım, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ise şunları söyledi: "İstanbul seçimine gidiyoruz. 15 milyona eşit hizmet yapacağım. Kürt, Türk, Çerkez, etnik kimlik ayrımı yapmadan hizmet götürmenin gayreti içinde olacağım. PKK ne demiş, HDP ne demiş, bu bizim için önemli değil. Kürt kardeşlerimizi birileriyle ittifak kurmaya zorlayan zihniyet, geçmişte Kürtler'e en büyük zulmü yapan zihniyettir."
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