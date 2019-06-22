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'dan gecekondu sahiplerine müjde

 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 1 milyon gecekondu sahibine tapu müjdesi verdi ve ekledi: 30 yıldan beri devam eden bu çile sona erecek.

Yıldırım müjde
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , dün gecekondu sahiplerine müjde verdi. Gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesi olan konutların tapuya dönüştürüleceği vaadinde bulunarak, "30 yıldan beri devam eden bu çile sona erecek" dedi. Yıldırım, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ise şunları söyledi: " seçimine gidiyoruz. 15 milyona eşit hizmet yapacağım. Kürt, Türk, Çerkez, etnik kimlik ayrımı yapmadan hizmet götürmenin gayreti içinde olacağım. ne demiş, ne demiş, bu bizim için önemli değil. Kürt kardeşlerimizi birileriyle ittifak kurmaya zorlayan zihniyet, geçmişte Kürtler'e en büyük zulmü yapan zihniyettir."

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