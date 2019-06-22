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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 01:15

Son dakika... 'te 3 terörist öldürüldü!

Son dakika haberine göre 'te İl Emniyet Müdürlüğü ve ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te 3 terörist öldürüldü

'te İl Emniyet Müdürlüğü ve ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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