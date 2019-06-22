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  • Son Güncelleme: 22.06.2019 19:38

Son dakika... 'de 2 etkisiz hale getirildi

, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli'de PKK'ya bir darbe daha!

resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'de 2 in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerini yer verildi.

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