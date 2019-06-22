İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden Tunceli'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerini yer verildi.
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