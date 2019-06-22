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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 00:51

'da a düzenlemesi! Seferler 04:00'te başlayacak

, leri dolayısıyla araçlarının 04.00'te sefere başlayacağını duyurdu.

İBB açıkladı: Otobüs seferleri 04:00'te başlayacak

, leri dolayısıyla araçlarının 04.00'te sefere başlayacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ilçe seçim kurullarından gelen "sandık kurulu çalışanlarının 06.00'da görevli olduğu okullarda bulunması gerektiği, bu nedenle toplu taşıma araçlarının 04.00'te sefere başlaması" talebine ilişkin resmi yazı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Seçim kurullarından gelen resmi yazıya istinaden yarın toplu ulaşım araçları sabah 04.00'te seferlerine başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

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