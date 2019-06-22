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  • Son Güncelleme: 22.06.2019 14:37

, yalanına ortak olan 'yi fena ti'ye aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ", leri öncesi seferleri iptal etti" yalanına ortak olan senarist 'yi dan fena ti'ye aldı. Altun, Müjde'nin Twitter hesabından yaptığı İDO paylaşımına "Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş." diyerek yanıt verdi.

Fahrettin Altun, Gani Müjde'yi fena ti'ye aldı

Senarist , Twitter hesabından ", 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma,,Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar." paylaşımında bulunarak asılsız haberlere çanak tuttu. Müjde'nin paylaşımına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan yanıt geldi.

GANİ MÜJDE'Yİ FENA Tİ'YE ALDI
hesabından "Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş. Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar. En son teknoloji diyorlar." paylaşımı yapan Fahrettin Altun, Gani Müjde'yi fena ti'ye aldı.

İDO'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
İDO, 'da seferlerin iptal edileceği iddialarına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi. Deniz Otobüslerinden(İDO) 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

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