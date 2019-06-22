Seçmen kağıdım gelmedi nasıl oy kullanabilirim? 23 Haziran YSK seçmen kaydı, sandık no sorgulama sayfası

İstanbul yenileme seçimi için geri sayım başladı. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta yeniden oy kullanacak. Yeni belediye başkanını seçecek olan İstanbullular, seçmen kağıdının muhtarlık tarafından dağıtılmaması sonrası 'Seçmen kağıdım olmadan nasıl oy kullanabilirim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, seçmen kağıdı olmadan nasıl oy kullanılır? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 seçmen kaydı sorgulama işlemleri...

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN NASIL OY KULLANILIR?

Bilindiği üzere seçim öncesi muhtarlıklar tarafından seçmen kağıtları dağıtılıyor. 23 Haziran İstanbul yenileme seçimi için seçmen kağıtlarının dağıtılmadığı için seçmenlerin kafası karıştı. Unutmayın, sandık başına giderken seçmen kağıdının yanınızda olmasına gerek yok.

Seçmen kağıdının yerine pasapor, ehliyet ya da nüfus cüzdanı yani T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu bu belgelerle sandığa gitmeniz yeterli olacak.