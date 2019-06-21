Seçimler arefesinde tüm hesaplar altüst olmuş durumda. Öcalan ile 8 yıl aradan sonra görüşen Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının, İstanbul seçimlerine ilişkin bir mektup aldıkları ve bunu sakladıkları ortaya çıktı. Mektubun varlığı ortaya çıkınca gözler Asrın Hukuk Bürosu'na döndü.

Bugün avukatlar ellerindeki mektubu yayınlamak durumunda kaldı. Abdullah Öcalan'ın seçime ilişkin kararını ilettiği mektupta HDP'nin tarafsız kalması gerektiği yazıyor.

Öcalan'ın İstanbul seçimine ilişkin gizlenen mektupta şu ifadeler yer alıyor:

Bu çerçevede HDP'de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir.

İŞTE TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN YAZDIĞI VE HDP'Lİ YETKİLİLER TARAFINDAN GİZLENEN O MEKTUP





AVUKATLAR MEKTUBU NEDEN GİZLEDİ?

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada 'mektubun 21 Haziran'da yani bugün yayınlanmak' üzere bekletildiği söylendi.

MEKTUBU ÖNCE HDP İLE PAYLAŞTIK

"Sayın Öcalan aynı zamanda güncel siyaset ve olası gelişmeler ile ilgili bir metin kaleme almıştır. Bu metnin de görüşmenin içeriği ile birlikte, öncelikli olarak metnin ilk muhatabı olan HDP ile paylaşılmasını ve görüşülmesini istemiştir" belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

-"Bizler de Sayın Öcalan'ın talebi doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri ve yazıyı, görüşmeden sonra HDP kurulları ve yetkilileri ile paylaşarak 21 Haziran 2019 Cuma günü kamuoyunu bilgilendirme planlaması yaptık. Bu konuda belirttiğimiz muhataplar dışında bir paylaşımımızın olmadığını da özellikle belirtmek isteriz."

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile İmrali Adasında bir görüşme yapmıştı. Görüşmeden dönüşünde Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan, HDP'ye "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın" çağrısında bulunduğunu iletmişti.





Anadolu Ajansı da söz konusu el yazması mektubu yayınlamıştı.

