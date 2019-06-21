"Af yasasında son durum nedir? 2019 Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı?" diye vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde Ankara kulislerinde ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik teklifinin konuşulması af 2019 çıkacak mı sorularını gündeme getirdi. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.Meclis'te görüşülecek konunun af değil ceza indirimi olduğu biliniyor. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti: "Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var.