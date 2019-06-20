Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'nin avukatlarıyla 2 gün önce görüşmesine ve "tarafsızlık" çağrısı yaptığı mektubu 2 gün içinde vermesine rağmen, HDP'nin bunu kamuoyundan gizlediği ortaya çıktı. HDP ve PKK'daki savaşı da ortaya koyan gelişme sözkonusu mektubu sürpriz bir ismin açıklamasıyla yaşandı.

Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunu Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan duyurdu. Özcan'ın Öcalan ile Demirtaş arasındaki savaşı da açığa çıkaran açıklaması şöyle:

"Öcalan'la bugün onun talebi üzerine görüştüm. Benim 4 kitabım var, fikirlerimi çok beğeniyormuş, kitaplarım yeni ulaşmış ve benimle görüşmek istemiş. Kendisiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sıfatımla görüştüm. Benim fikirlerime çok değer veriyormuş, onu anladığımı düşünüyormuş, avukatlar 2 gün önce görüşmüş, 2 gün içinde mektubu yayınlanmayınca benimle görüştü. Onun emanetine hıyanet etmeyeceğimi biliyordu."

Abdullah Öcalan'ın iki gün önce, 18 Haziran'da İmralı'da yazdığı mektup, Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklandı. "Devletin uygun görmesi sonucu İmralı'ya gittiğini" belirten Özcan'ın paylaştığı mektuba göre, Öcalan, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler konusunda "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir" mesajını paylaştı.

Önce İHA ve Anadolu Ajansı'nın servis ettiği mesajın Öcalan'ın avukatları arasında yer almayan akademisyen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından duyurulması dikkat çekti.

2,5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini söylemişti.

AVUKATLAR TELEFONLARA ÇIKMAMIŞ

Öcalan'ın kendisine avukatlarına atfen bir not verdiğini dile getiren Özcan, avukatlarının telefonlara cevap vermediğini söyledi. Özcan, bu sebeple avukatlarıyla birlikte yapılması planlanan açıklamayı tek başına yapmak durumunda kaldığını aktardı. Özcan, şunları söyledi:

"Biz akşam 17.00 civarında oradan ayrıldık. Avukatlarını aramaya başladım. Şu anda saat 21.00'e geliyor. Şu an itibariyle avukatlarından herhangi bir cevap alamadım. Telefon, normal mesaj ve WhatsApp mesajıyla, hatta avukatların birinin mesajı okuduğunu WhatsApp tekniğiyle öğrenmiş oldum. Kendilerinin gelmemesi sonucu benim bugünkü bu konuşmam, bu açıklamam aslında halkımızın o derin kültüründen beslenen bir deyimiyle ifade edilebilir, ben bir emaneti açıklıyorum. Kim olursa olsun emanete ihanet edilmez. Sadece avukatlar değil, hiç kimse emanete ihanet edemez. Emanet kutsaldır."