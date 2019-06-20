İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından HDP'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, meydanlarda 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' söylemini ağzından düşürmeyen Selahattin Demirtaş ile Öcalan'ın kavgasını gözler önüne serdi. HDP'nin "31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız. Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran'da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul'u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de" açıklaması ise HDP'nin ikiye bölündüğünü gösteriyor.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı. Bugün İmralı'da Öcalan'la görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın kendisinin iki avukatına el yazısıyla bir sayfalık açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde o açıklandığını sanmaktaydı fakat bizden öğrenmiş oldu ki 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi." dedi.

Öcalan'ın kendisine avukatlarına atfen bir not verdiğini dile getiren Özcan, avukatlarının telefonlara cevap vermediğini söyledi. Özcan, bu sebeple avukatlarıyla birlikte yapılması planlanan açıklamayı tek başına yapmak durumunda kaldığını aktardı.

Özcan, şunları söyledi:

"Biz akşam 17.00 civarında oradan ayrıldık. Avukatlarını aramaya başladım. Şu anda saat 21.00'e geliyor. Şu an itibariyle avukatlarından herhangi bir cevap alamadım. Telefon, normal mesaj ve WhatsApp mesajıyla, hatta avukatların birinin mesajı okuduğunu WhatsApp tekniğiyle öğrenmiş oldum. Kendilerinin gelmemesi sonucu benim bugünkü bu konuşmam, bu açıklamam aslında halkımızın o derin kültüründen beslenen bir deyimiyle ifade edilebilir, ben bir emaneti açıklıyorum. Kim olursa olsun emanete ihanet edilmez. Sadece avukatlar değil, hiç kimse emanete ihanet edemez. Emanet kutsaldır."

Doç. Dr. Özcan, Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına teslim ettiği, kamuoyundan gizlenen mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.

Mektupta, "Son ölüm oruçları ve açlık grevlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda, olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Çözüm sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye'nin geleneksel ikilemini aşmayan, dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet ittifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP'de ifadesini bulan demokratik ittifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır." ifadeleri yer aldı.

Mektup, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal, gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum."

Özcan ayrıca, Öcalan'ın avukatlarına, "Ben sizden sonra Ali Kemal Özcan hocayla da görüştüm. Kendisine özgü geniş bir literatürü vardır. Umarım paylaşırsınız. Bildiriyi kendisine de okudum. Nasıl açıklanıp değerlendirileceğini tartıştım. Birlikte bildiriyi özüne uygun biçimde toplantı veya toplantılarda açıklayıp yorumlamanızın da yararlı olacağı kanısındayım. Görüşmek dileğiyle. Selam ve sevgilerimle." notunu ilettiğini bildirdi.

ÖCALAN-DEMİRTAŞ KAVGASI PATLAK VERDİ

Teöristbaşı Öcalan'ın son açıklaması HDP ve PKK'daki iktidar kavgasını da alevlendirdi. Öcalan'ın tarafsızlık çağrısına HDP'de Selahattin Demirtaş yanlıları İmamoğlu'na destek açıklamasıyla HDP ve PKK'nın kurucusu Öcalan'a savaş açtılar. Teröristbaşı Öcalan'ın sözde liderliğine göz koyan Selahattin Demirtaş çizgisi, HDP'yi ikiye böldü. HDP parti yönetimi ve seçmeninin seçimlerde tarafsız kalın diyen teröristbaşı Öcalan'ı mı, yoksa CHP'ye destek veren Demirtaş'ın yanında mı yer alacak?

İmralı, Kandil ve HDP hattında zaman zaman yaşanan örgüt içi rekabet bir kez daha patlak verdi. Selahattin Demirtaş ve PKK'nın içindeki ağabeyi 'Şiyar' kod adlı Nurettin Demirtaş'ın başını çektiği bir grubun, Öcalan'ın örgüt üstündeki etkisini kırmak için yoğun bir lobi faaliyeti yürüttüğü istihbarat raporlarına da yansımıştı. Çözüm sürecinde İmralı'nın talimatlarına göre hareket edilmesine karşı çıkan bu grup, İmralı'nın bundan böyle geri planda kalması gerektiğini savunuyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÖCALAN, DEMİRTAŞ'A VE DAĞA MESAJLAR VERİYOR"

Başkan Erdoğna canlı yayında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:



Özellikle Demirtaş'ın 7 ayrı açıklaması var. Bu açıklamayı bizler de öğrendik. Çok açık ve net şu anda CHP'nin adayına bu desteği açıklıyor. Çok ilginç olan nedir? Burada Apo'nun yaptığı açıklamadır. Olaya şöyle bakıyorum. Bizim derdimiz o değil. Oralardan bize ne gelir, ne gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan Öcalan-Demirtaş noktasında iktidar savaşında ciddi kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği yönünde.

Buna yönelik kesin tavırları var. Bu süreç içerisinde yaptığı açıklamada 'eğer siz beni destekliyorsanız, benim arkamda olan bir partiyseniz ne oraya ne şuraya değil siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız, herhangi bir yere değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' diye bir şey. O anlaşılıyor. Tabii biliyorsunuz PKK'nın bir adayı CHP adayına destek veriyor. Bir kanadı üçüncü yol diyor. Hamdolsun Binali Bey'in bunların hiçbiriyle ne ilgisi ne alakası yok. Biz sadece MHP ile kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı ile bu süreci götürüyoruz. Bununla ilgili bir desteğin gelemeyeceğini herkes biliyor. Ben derim ki burada bir liderlik mücadelesi var. Öcalan, Demirtaş'a ve dağa mesajlarını veriyor. Siyasetçi olarak ister istemez bu konularla belli ilgimiz olur. Kürt kardeşlerimin istismarına çok üzüldüm. Bölücü terör örgütünün listelerini dağın başında yapıp meclise gönderdiği milletvekilleri sizin hangi yaranıza merhem oldu. Böyle bir şey yok. Bunlarla iş tutanları biliyoruz. Bunlar görsel yazılı medyada yer aldı. PKK'nın desteğinden beslenen partilere oylarınızı vererek zayi etmeyin diyorum.