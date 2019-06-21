Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı! Darbeci hainlere ceza yağdı...

FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı "Çatı" davasında dün tarihi gün yaşandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşması için drone ile keskin nişancıların görevlendirildiği kampüs bölgesinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
FETO'NUN DOSYASI AYRI
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı. 127 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 23 sanık müebbet, 24 sanık FETÖ üyeliğinden, 4 sanığa darbe girişimine yardım suçlarından olmak üzere 178 kişi ceza aldı. Davanın 1 numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 kişinin dosyası ayrıldı. 33 sanığın ise beraatına karar verildi. Kararda, FETÖ darbe girişiminin planlanması ve icrasından sorumlu tutulan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 kişiden 20'si tüm suçlardan sorumlu tutuldu.
HAİN LİSTE
Darbeci Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer ve Muhsin Kutsi Barış "Anayasayı ihlal ve Cumhurbaşkanı'na Suikast" suçlarından 2'şer kez, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139'ar kez olmak üzere 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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