Genelkurmay Çatı Davası'nda karar açıklandı! Darbeci hainlere ceza yağdı...

darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında sözde " Yurtta Sulh Konseyi " üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı "Çatı" davasında dün tarihi gün yaşandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülen karar duruşması için drone ile keskin nişancıların görevlendirildiği kampüs bölgesinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.



FETO'NUN DOSYASI AYRI

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı. 127 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 23 sanık müebbet, 24 sanık FETÖ üyeliğinden, 4 sanığa darbe girişimine yardım suçlarından olmak üzere 178 kişi ceza aldı. Davanın 1 numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 kişinin dosyası ayrıldı. 33 sanığın ise beraatına karar verildi. Kararda, FETÖ darbe girişiminin planlanması ve icrasından sorumlu tutulan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 kişiden 20'si tüm suçlardan sorumlu tutuldu.