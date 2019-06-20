İmamoğlu-Küçükkaya arasındaki gizli görüşmeyi neden örtbas etmeye çalışıyorlar?

Türkiye SAbah Gazetesi'nde yayınlanan moderatör İsmail Küçükkaya ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında İstanbul'da otelde gerçekleşen 46 dakikalık gizli görüşmeyi konuşuyor. Başta Ertuğrul Özkök olmak üzere bazı yazar ve yorumcular, CHP adayını zor durumda bırakan ve moderatör İsmail Küçükkaya'nın tarafsızlığına gölge düşüren bu çok önemli görüntülerin yayınlanmasının "etik" olmadığını iddia etti. Bu skandalı Türkiye kamuoyu ile paylaşan Sabah yazarı Mahmut Övür ve SETA Medya Araştırmaları Direktörü Dr. İsmail Çağlar ise bu görüşe katılmıyor. İşte o açıklamalar:

Gazeteci Mahmut Övür:

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, ortak canlı yayın öncesinde bir otelde gizli bir şekilde buluşan Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın video görüntülerinin medya üzerinde paylaşılmasıyla ilgili olarak Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Bu görüntülerin paylaşılmasının etik olmadığını iddia edenlere tepki gösteren Övür, "Burada güvenleri sarsan bir olay vardır ve bu görüntülerin yayınlanması ile aldatmayı ortaya çıkartan bir gazetecilik anlayışı mevcuttur." dedi.

"BUGÜN BU HABERİ ELEŞTİRENLERİN..."

Bugün bu haberi eleştirenlerin geçmişteki operasyonlarla insanların hayatını kararttıklarını çok iyi biliyoruz. Videonun yayınlanması işlerine gelmediği için etik tartışmasını öne sürüyorlar fakat herşey gazetecilik etiği açısından meşrudur.

"YAPTIKLARI ALDATMACA ORTAYA ÇIKINCA ŞİDDETLENDİLER"

Burada büyük bir gazetecilik vardır. O yüzden ne yapacaklarını şaşırdılar. Yaptıkları aldatmaca ortaya çıkınca şiddetlendiler. Kendileri devamlı vesayet rejiminin devamlılığından yana habercilik yaptıkları için bunu okuyamıyorlar.

"TARİHİMİZDE İLK KEZ BU KADAR YALANA ŞAHİT OLUYORUZ"

Siyaset tarihinde hiçbir dönem, bu kadar yalana şahit olmamıştı. Tarihimizde ilk kez bu kadar yalanla karşılaştık. Kemal Bey ve İmamoğlu'nu bu bağlamda dehşetle izliyorum.

SETA Medya Araştırmaları Direktörü Dr. İsmail Çağlar:

ERTUĞRUL ÖZKÖK YANILIYOR

"Medyada bu konuda başta Ertuğrul Özkök olmak üzere bazı eleştirileri ben de okudum. Bence yanılıyorlar. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Bu görüntülerin yayınlanmasında kamusal fayda vardır. Herkesin bildiği gibi tüm Türkiye o günlerde tarihi bir tartışmayı konuşuyordu. İki tarafa da eşit mesafede duracağını ilan eden bir moderatörün tartışmasın bir tarafı ile bir otelde gizlice 46 dakika görüşmesi dünyanın her yerinde haberdir."

BU GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINDA KAMUSAL YARAR FAYDA VARDIR

"Herkesin tüm detaylarını merak ettiği bir tartışmanın moderatörü ile CHP Adayı İmamoğlu bir otelde gizlice buluşuyorsa bunda bir kamusal yarar vardır. Kimse bunun tersini söyleyemez. Dünyanın neresinde olursa olsun bir gazeteci eline ulaşan böyle bir görüntüyü değerlendirir."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE EKREM İMAMOĞLU'NUN ÖZEL HAYATINA VE KİŞİSEL HAKLARINA SALDIRI YOKTUR

"Burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Sabah Gazetesi'nde yayınlanan bu haber ve görüntülerde ne moderatör İsmail Küçükkaya ne de CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunulmamıştır. Özel hayatına müdahale edilmemiştir. Bir gazetecilik görevi yerine getirilerek "tartışma öncesi otelde 46 dakika ne konuştunuz" sorusu yöneltilmiştir."

DÜNYANIN HER YERİNDE BU GÖRÜNTÜLER HABERDİR

"Kimse kusura bakmasın dünyanın her yerinde bu görüntüler bir haberdir. Bir gazeteci bu görüntülere ulaştıysa mutlaka yayınlamak zorundadır. Bu görüntülerin yayınlanmasını eleştirenler önce kendi gazetecilik anlayışını sorgulamalıdır."

SKANDALI NEDEN ÖRTBAS ETMEK İSTİYORLAR?

Özellikle Ertuğrul Özkök ve Abdülkadir Selvi başta olmak üzere bazı yazar ve yorumcular İmamoğlu ve Küçükkaya'nın karıştığı bu skandalı örtbas etmek için "etik" iddiasına sarıldı. Türkiye'nin gündemine oturan bu gizli kapaklı görüşmenin ortaya çıkmasının ardından konuya bir açıklık getiremeyen bazı odaklar, "görüntüleri kim servis etti?" sorusuyla ortalığı bulandırma çabası içerisine girdi. Dünyanın neresinde olursa olsun haber değeri taşıyan bu olayın üzerini örtmeye çalışarak, İmamoğlu ve Küçükkaya'ya "Neden görüştünüz ve ne konuştunuz?" sorusunu sormak yerine "etik değil" iddiasının arkasına sığınmaları kamuoyunda soru işaretleri oluşturdu. Görüntüler ortaya çıkmadan önce görüşme ile ilgili kimsenin haberi olmamasına rağmen Özkök köşesinde yazdığı yazıda "​Küçükkaya'nın yaptığı gizli kapaklı bir şey yok..." diyerek FOX sunucusunu aklamaya çalıştı. Selvi ise "Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesine abanmanın bir anlamı yok." diyerek olayı itibarsızlaştırarak önemsiz bir detaymış gibi lanse etti.