Seçim anketi sonuçları, İstanbul 23 Haziran seçim anketinde Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu önde? sorularının cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine artık sadece 2 gün kaldı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutup beklediği seçim anketi sonuçları da yakından takip ediliyor. ORC araştırma şirketi anket çalışmalarını düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor. ORC'nin son seçim anketinde halka "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?" sorusu yöneltildi. İşte 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yapılan anketin sonuçları.