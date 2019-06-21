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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 10:53

Seçim anketi sonuçları!

seçimlerine artık 2 gün kaldı. 23 Haziran seçim anketi sonuçları ise anket firmaları tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son dakika sonuçlarına baktığımız zaman önemli veriler ortaya çıkıyor. ORC anket firması yaptığı ikinci anket çalışmasının sonucu açıklandı. Araştırmada vatandaşlara, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu yöneltildi. 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan bu araştırmaya göre çarpıcı bir sonuç çıktı. İşte 23 Haziran İstanbul seçim anketi son dakika sonuçları ve açıklaması

Seçim anketi sonuçları, İstanbul 23 Haziran seçim anketinde Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu önde? sorularının cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine artık sadece 2 gün kaldı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutup beklediği seçim anketi sonuçları da yakından takip ediliyor. ORC araştırma şirketi anket çalışmalarını düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor. ORC'nin son seçim anketinde halka "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?" sorusu yöneltildi. İşte 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yapılan anketin sonuçları.

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