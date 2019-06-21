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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 09:41

Alman gazeteciden 'ya tepki: Görevden alınmalıdır

adayı ile adayı 'nun katıldığı ortak yayının moderatörlüğünü üstlenen , tarafsızlık ilkesini çiğnemiş, ortak yayından önce CHP adayı ile bir araya gelerek kafalarda büyük soru işaretleri bırakmıştı. Skandala ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Alman Gazeteci "Küçükkaya görevden alınmalıdır" dedi.

adayı ile adayı 'ın bir araya geldiği ortak yayının moderatörlüğünü yapan , yayından önce CHP adayı ile gizlice buluşmuş ve akıllarda soru işaretleri bırakmıştı.

SORULAR ÇALINDI
CHP adayı İmamoğlu ile sözde tarafsız moderatör İsmail Küçükkaya'nın Taksim'de bir otelde gizlice buluşması skandalının ortaya çıkması, soruların ortak yayın öncesi paylaşıldığı şüphelerini arttırmıştı. CHP'liler tarafından "tarafsız" diye günlerce parlatılan Küçükkaya, karıştığı bu skandalla büyük tepki toplamıştı.

GÖREVDEN ALINMALI
A Haber özel yayınına katılan Alman Gazeteci Christoph Horstel, CHP adayı ile Küçükkaya'nın buluşmasının ahlaka aykırı olduğunu vurguladı. Horstel, Küçükkaya için "görevine uygun biri değildir, görevden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

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