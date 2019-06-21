CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım 'ın bir araya geldiği ortak yayının moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya , yayından önce CHP adayı ile gizlice buluşmuş ve akıllarda soru işaretleri bırakmıştı.CHP adayı İmamoğlu ile sözde tarafsız moderatör İsmail Küçükkaya'nın Taksim'de bir otelde gizlice buluşması skandalının ortaya çıkması, soruların ortak yayın öncesi paylaşıldığı şüphelerini arttırmıştı. CHP'liler tarafından "tarafsız" diye günlerce parlatılan Küçükkaya, karıştığı bu skandalla büyük tepki toplamıştı.

A Haber özel yayınına katılan Alman Gazeteci Christoph Horstel, CHP adayı ile Küçükkaya'nın buluşmasının ahlaka aykırı olduğunu vurguladı. Horstel, Küçükkaya için "görevine uygun biri değildir, görevden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.