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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 15:47

'dan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili flaş açıklama

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu ile ilgili soruya yanıt veren Cumhur İttifakı'nın adayı , " ne demiş, ne demiş bu bizim için önemli değil. Kürt kardeşlerimiz birileri ile ittifak yapmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir" dedi.

Teröristbaşının mektubu ile ilgili flaş açıklama

PERPA esnafı ile bir araya gelen ve Cuma namazını burada kılan Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu ile ilgili değerlendirmesi sorulan Binali Yıldırım, "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil. Biliyorsunuz İstanbul seçimine gidiyoruz. İstanbul'da Diyarbakır'dan daha fazla Kürt hemşehrimiz yaşıyor. Dolayısıyla ben belediye başkanı adayı olarak Kürt hemşehrilerimden destek istiyorum. Şunu bilmelerini istiyorum. İstanbul'da 15 milyona eşit, adil hizmet yapacağım. Kürt, Türk, Çerkez yani etnik kimlik ayrımı yapmadan herkese bu hizmeti götürmenin gayreti içinde olacağım. Kürt kardeşlerimiz birileri ile ittifak yapmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir" şeklinde konuştu.

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