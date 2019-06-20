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  • 20.06.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 19:36

adayı ile yine birbirini yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile CHP yandaşı ’nın ortak canlı yayın öncesinde otelde buluşmalarına tepkiler giderek büyürken iki isim de yaptıkları açıklamalarla birbirini yalanlamaya devam ediyor.



Siyaset ve medya tarihine geçecek olan skandal görüşmenin görüntülerinin çıkmasının ardından , 'İmamoğlu ile 2-3 dakika görüştük' derken TRT Haber'in canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu ise 'İsmail Küçükkaya ile 15-20 dakika görüştüm" demişti.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ!
'ın sunduğu Ana haber bültenine katılan Küçükkaya, "Ben sizinle zaten görüşmüşüm, danışmanınızla her şeyi konuşmuşum. Ben o yoğunluğum içerisinde Ekrem İmamoğlu tarafını geç bıraktım." dedi. İmamoğlu ise Habertürk'e verdiği röportajla birbirlerini yalanlayan açıklamalarda bulundu. Küçükkaya'nın aksine İmamoğlu, "Bana geldi (İsmail Küçükkaya) ben zaten sizinle görüşeceğim, ardından da sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edeceğim dedi." ifadelerini kullandı. Küçükkaya ise önce 'la görüştüğünü ardından İmamoğlu ile görüştüğünü açıkladı. Küçükkaya, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı İmamoğlu'nun ise ayağına giderek İmamoğlu'nun özel odasında tam 46 dakika boyunca baş başa görüştüğü görüntülerle deşifre oldu.

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