Yeni askerlik yasasına dair son dakika gelişmeleri yüz binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Bakaya ve yoklama kaçaklarının bedelli askerlikten yararlanıp yararlanamayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

BAKAYA VE YOKLAMA KAÇAKLARI BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım tarihine kadar başvurmaları halinde kuraya girmeden bedelliden yararlanabilecek.