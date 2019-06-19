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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 19:18

alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz boru hattı projesi kapsamında ’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan alım terminalinde inşaatın yüzde 80'ninin tamamlandığını bildirdi.

Dev projede sona gelindi
Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan terminal inşaatının yüzde 80'i bitti. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetim kurulunun ve Kuzey Akım 2 projelerinde gelinen son durumu değerlendirdiği belirtildi.

Her iki projenin inşaatında da takvim doğrultusunda ilerleme sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Kuzey Akım 2 projesinin yüzde 59'luk kısmını oluşturan toplam 1450 kilometrelik boru hattı Baltık Denizi'ne döşendi." bilgisi paylaşıldı.

TürkAkım projesinde ise Karadeniz'de boru hattı sistemi kurulum sürecinin tamamlandığının anımsatıldığı açıklamada, "Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminalinde inşaatın yüzde 80'i tamamlandı." ifadesine yer verildi.

Gazprom'dan bir süre önce yapılan açıklamada, TürkAkım'da ilk gaz sevkiyatının yıl sonuna kadar başlamasının planlandığı bildirilmişti.

Rus gazını ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

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