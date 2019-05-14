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  • 14.05.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 16:34

Gazprom duyurdu! projesinde ilk sevkiyat ’ta başlayacak

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , "() Projenin deniz kısmı ve ayağı tamamlandı. Projede ilk gaz sevkiyatının ’ta başlaması planlanıyor” açıklamasında bulundu.

Dev projede tarihi gün belli oldu

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , boru hattı projesinde ilk ın 'ta sevk edilmesinin planlandığını açıkladı.

YÜZDE 73'Ü TAMAMLANDI
Markelov, St. Petersburg'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım'ın Türkiye'deki kara kısmında inşaatın yüzde 73'ünün tamamlandığını söyledi.
TürkAkım'ın Türkiye'deki kara kısmının inşaatının kasım ayında tamamlanmasının beklendiğini belirten Markelov, "Projenin deniz kısmı ve ayağı tamamlandı. Projede ilk gaz sevkiyatının 31 Aralık'ta başlaması planlanıyor." dedi.

1,2 MİLYAR DOLAR AYIRMAYI PLANLIYORUZ
Gazprom'un keşif projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Markelov, "Bu yıl keşiflere 1,2 milyar dolar ayırmayı planlıyoruz. Bu miktarın 1,1 milyar doları Rusya'daki keşif çalışmaları için kullanılacak." diye konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

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