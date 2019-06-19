Askerlik yasasına dair son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Askerlik yasası ne zaman yasalaşacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, askerlik yasası Meclis'ten geçti mi? Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki nihai oylaması haftaya salı günü yapılacak. İşte askerlik yasasına dair son gelişmeler...

ASKERLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Yeni askerlik yasası salı gününe kaldı. Teklifin TBMM'deki oylaması haftaya salı günü yapılacak.