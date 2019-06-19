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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 18:37

ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi? İşte ...

Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ile ilgili görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürüyor. Şimdi birçok vatandaş "?" sorusuna yanıt arıyor. Genel Kurul'da, temel kanun olarak görüşülen teklifin, 1. bölümündeki ilk 6 maddesi kabul edildi. Peki, askerlik yasası Meclis'ten geçti mi? İşte ...

Askerlik yasası ne zaman yasalaşacak?

Askerlik yasasına dair son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Askerlik yasası ne zaman yasalaşacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, askerlik yasası Meclis'ten geçti mi? Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki nihai oylaması haftaya salı günü yapılacak. İşte askerlik yasasına dair son gelişmeler...

ASKERLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Yeni askerlik yasası salı gününe kaldı. Teklifin TBMM'deki oylaması haftaya salı günü yapılacak.

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