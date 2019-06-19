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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 17:46

: nda flaş gelişme! Nihai oylama tarihi belli oldu

haberine göre nda teklifin TBMM'deki nihai oylaması bu hafta salı günü yapılacak. Oylamanın ardından yürürlüğe girecek yasa ile birlikte askerlik 6 aya düşecek.

Yeni askerlik yasasında tarih belli oldu

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni askerlik sistemi görüşmelerine bu hafta da devam edildi. Dün hızlı bir şekilde maddelerin oylanmasına geçilmişti. Az önce TBMM Genel Kurulu'ndan gelen bilgilere göre, yeni askerlik sisteminin nihai oylama işlemleri haftaya Salı günü gerçekleşecek.

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