Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni askerlik sistemi görüşmelerine bu hafta da devam edildi. Dün hızlı bir şekilde maddelerin oylanmasına geçilmişti. Az önce TBMM Genel Kurulu'ndan gelen bilgilere göre, yeni askerlik sisteminin nihai oylama işlemleri haftaya Salı günü gerçekleşecek.

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