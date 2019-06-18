Askerlik yasası gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Askerlik yasasına ilişkin son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, getirilen düzenleme yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişiklikleri içeriyor. Peki, Askerlik 6 aya düştü mü? Askerlik yasasında son durum ne? İşte son detaylar...
ASKERLİK 6 AYA DÜŞTÜ MÜ?
Askerliği 6 aya düşüren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.
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