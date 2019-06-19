CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, maskesinin düşmesi ve yalanlarının ortaya çıkmasının ardından rezaletleri gizleyemeyince seçmeninin gerçekleri görmemesi için harekete geçti.

SKANDALLARININ ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTI

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Pazar günü katıldığı ortak canlı yayında Sayıştay raporları ile ilgili ortaya attığı iddialar sonrası Sayıştay tarafından yalanlanan, ardından ortak görüşme öncesi programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile bir otelde gizlice bir araya gelerek soru pazarlığı yaptığı ortaya çıkan İmamoğlu, rezaletlerini gizleyemeyince çareyi skandalların üzerini örtmeye çalışmakta buldu. Konuşması sırasında kendi seçmenlerine çağrıda bulunan CHP adayı, "Ben İstanbullu hemşehrilerime, İstanbullulara bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün." dedi.

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