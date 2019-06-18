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  • 18.06.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 12:14

Son dakika: 3 yıldır aranan zanlısı yakalandı

Son dakika haberi... 'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan zanlı 'de yakalandı.

3 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturması kapsamında yaklaşık 3 yıldır aranan F.S, 'de düzenlenen operasyonla saklandığı örgüt evinde gözaltına alındı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlının, Kilis Belediyesinde görev yaptığı sırada meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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