Milli Savunma Bakanlığı, Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kara ve Hava Kuvvetlerimizin 2 helikopter ve 2 uçak ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.