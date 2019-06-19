Milli Savunma Bakanlığı, Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kara ve Hava Kuvvetlerimizin 2 helikopter ve 2 uçak ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.
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