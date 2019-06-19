Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.06.2019 22:08
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 22:08

MSB'den Araklı'daki felaketi için başsağlığı mesajı

, 'da meydana gelen felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den Araklı açıklaması!

, 'da meydana gelen felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kara ve Hava Kuvvetlerimizin 2 helikopter ve 2 uçak ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. lu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB'den Araklı'daki sel felaketi için başsağlığı mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri