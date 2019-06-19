Trabzon Araklı'da sel felaketi: 7 ölü, 3 kayıp, 4 yaralı

EVLER, KÖPRÜLER, YOLLAR ÇÖKTÜ

İlçede, selin neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahalleler, tahliye edildi. Sele kapılan bazı iş makinesi, kamyon ve otomobiller de toprağa gömüldü. İki mahallede çok sayıda ev de heyelanda hasar gördü. Jandarma ekipleri mahallere girişlere izin vermiyor. AFAD ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.