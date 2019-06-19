İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hava operasonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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