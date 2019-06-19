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  • 20.06.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:04

? ? İşte , ler, ve yedek astsubaylar

'nin, asklik süresini 6 ay, ve yedek astsubaylık süresini ise 12 ay olarak öngören maddesi, Genel Kurulu'nda kabul edildi. ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Genel Kurul'da, temel kanun olarak görüşülen teklifin, 1. bölümündeki ilk 6 maddesi kabul edildi.Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Peki askerlik düştü mü? Askerler ne zaman terhis olacak? İşte Erbaş, erler, yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik süreleri

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