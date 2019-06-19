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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 09:55

'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında terörden arananlar listesinde "gri" kategoride bulunan örgüt sorumlusunun da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Haziran'da Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından "Yürüyüş" dergisinin basıldığı bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ali A, Ü.Ç, M.K. ve Y.V. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Ali A'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı ve örgütün hücre sorumlusu olduğu belirtildi.

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