Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de beyzbol sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı.

SALDIRI SONRASI KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN

Saldırı sonrası hastanede açıklamalarda bulunan Murat Alan, saldırının kendisine değil, millet iradesine yönelik olduğunu belirterek "Vatan sağolsun" dedi. Alan, saldırganların talimatla hareket ettiğine inandığını belirterek, Oda TV'nin günlerdir yaptığı yayınlara işaret etti.

4 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazı kılmak için camiye giden Murat Alan sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Alan, aldığı darbelerle yaralandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saldırganın kimliklerini tespit etmeyi başardı. Operasyon sonrası saldırganlar gözaltına alındı.

"GEÇMİŞ OLSUN, TERÖRE, ŞİDDETE LANET"

Milat yazarı Serdar Arseven'ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, "Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet" ifadelerini kullandı.

İŞTE SALDIRGANLARIN KONUŞTUĞU ARAÇ

Saldırganların Ankara'dan İstanbul'a geldiği ve F.O ismine kayıtlı AUDİ marka bir otomobil ile olay yerine geldikleri de tespit edildi. Saldırıda kullanılan aracın Ankara plakasına kayıtlı olduğu da görüntülere yansıdı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik ifadeleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.