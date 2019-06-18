Son dakika haberi: Başkan Erdoğan bugün Mursi'nin gıyabi cenaze namazına katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek gıyabi cenaze namazına katılacak.

Başkan Erdoğan cenaze törenine katılacağını Twitter hesabından duyurdu ve şöyle dedi: Dün vefat haberini aldığımız Muhammed Mursi için bugün İstanbul Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben de Şehit Mursi kardeşimin gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğim.