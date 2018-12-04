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  • Son Güncelleme: 04.12.2018 17:19

Son dakika: Demirtaş ve ’in cezası onandı!

eski Eş Genel Başkanı ve hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’nce onandı.

Demirtaş ve Önder’in cezası onandı!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi () eski Eş Genel Başkanı 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara Vekili ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti.

CEZALAR ONANDI

İki isme verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. Böylece cezalar kesinleşti.

Bilindiği gibi Demirtaş ve Önder, 2013 yılında İstanbul-Zeytinburnu'nda düzenlenen nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda "PKK'yı ve örgütün lideri Abdullah Öcalan'ı övdükleri" iddiasıyla yargılanıyordu.

Sabah

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