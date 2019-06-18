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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 02:44

Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı 'de

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu () kararları 'de yer aldı.

HSK kararları Resmi Gazete'de

kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019 itibarıyla ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Bir diğer kararda, 2019 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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