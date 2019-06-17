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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 15:39

Son dakika haberi: AK Parti'den yle ilgili flaş açıklama

yle ilgili son dakika açıklamasında bulunan , "Cuma gününe kadar geçmesini beklemekteyiz." dedi.

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

, yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Partili Muş, "Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Muş'un açıklamasından öne çıkanlar:
"Önümüzdeki salıdan yani yarından itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine devam edeceğiz.

Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. İnşallah yarından itibaren çalışmaları yürütüp cumaya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz.

Celplerle ilgili yetki savunma bakanlığındadır."

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