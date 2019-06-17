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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 15:39

geçiren vatandaşın yardımına koştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , trafik sı geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik sı nedeniyle makam aracını durdurup, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.



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