Seçim çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.







