Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren askerlik yasası bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye başlandı. Vatandaşlar şimdi askerlik yasasıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Askerlik yasasında son durum ne? Askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İşte yasaya dair son gelişmeler...

ASKERLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Askerlik süresini kısaltan ve bedelli askerliği sürekli hale getiren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklifin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi.

İlk 2 maddenin kabulünün ardından Genel Kurul sona erdi.

Görüşmelere 18 Haziran Salı günü devam edilecek.

Genel Kurul, Savunma Bakanı Akar'ın muhalefetin itirazlarını alması, AK Parti kanadında değerlendirilmesi için kapandı. Muhalefet de Akar'ın kendileriyle paylaştığı konuları yetkili kurullarında ele alacak.

ASKERLİK SÜRESİ 6 AY OLACAK

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: HAYIRLI OLSUN

Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.

YENİ SİSTEM



Yeni sistem askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşürüyor.



Er ve erbaşlar isterse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilecek, yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek.



Askerliğini yedeksubay olarak yapmayı tercih eden doktorlar, devletteki mecburi hizmetini tamamlamış sayılacak.



Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek, her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Fazla başvuru olması durumunda kura çekilecek.



Memur maaş katsayısına göre değişecek olan bedel bu yıl için 31 bin lira civarında olacak.



Bedelli askerlik başvurusunun kategorize edilebileceği, yaş grubuna göre öncelik verilebileceği belirtiliyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere Salı günü toplandı. Muhalefet ile anlaşma sağlanarak geçirilmek istenen teklif için görüşmeler Genel Kurul'da bu hafta da devam edecek.