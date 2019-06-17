Şırnak'ın Cehennem Deresi mevkiinde 8 PKK'lı terörist daha ortadan kaldırıldı. Çatışmada yaralanan Teğmen Şafak Evran, kurtarılamadı.
Şehidin, 20 gün önce iftar sofrasında çektiği video da ortaya çıktı. Başkan Erdoğan başta olmak üzere tüm Türkiye'ye selam yolladığı anlaşıldı.
GABAR DAĞI 1700 RAKIMLI KOTİ TEPE- 27 MAYIS 2019
Meteler Jandarma Özel Harekat timi, yer sofrasında iftar ediyor. Şehit Şafak Evran ise eli tetikte nöbet tutuyor. "Biz buradayız, rahat uyuyun" diyor.
Şehidin, 20 gün önce iftar sofrasında çektiği video da ortaya çıktı. Başkan Erdoğan başta olmak üzere tüm Türkiye'ye selam yolladığı anlaşıldı.
GABAR DAĞI 1700 RAKIMLI KOTİ TEPE- 27 MAYIS 2019
Meteler Jandarma Özel Harekat timi, yer sofrasında iftar ediyor. Şehit Şafak Evran ise eli tetikte nöbet tutuyor. "Biz buradayız, rahat uyuyun" diyor.
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