Bugünkü
Takvim

Şehit 'dan Cennet mesajı

Şehit , 20 gün önce Gabar Dağı'nda nöbet tutarken tüm Türkiye'ye selam yollamıştı.

Cennet mesajı
'ın Cehennem Deresi mevkiinde 8 PKK'lı terörist daha ortadan kaldırıldı. Çatışmada yaralanan , kurtarılamadı.
Şehidin, 20 gün önce iftar sofrasında çektiği video da ortaya çıktı. Başkan Erdoğan başta olmak üzere tüm Türkiye'ye selam yolladığı anlaşıldı.



GABAR DAĞI 1700 RAKIMLI KOTİ TEPE- 27 MAYIS 2019
Meteler Jandarma Özel Harekat timi, yer sofrasında iftar ediyor. Şehit Şafak Evran ise eli tetikte nöbet tutuyor. "Biz buradayız, rahat uyuyun" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriŞehit Teğmen Şafak Evran'dan Cennet mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri