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  • 17.06.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 14:00

Yola çıkacaklar dikkat! 22 Temmuz'a kadar kapalı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. 22 Mayıs'ta başlayan ve hala devam eden çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası, çalışmaların biteceği 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.

Yola çıkacaklar dikkat! 22 Temmuz'a kadar kapalı

Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan, bayram ve sınav günlerinde ara verilen üst yapı yenileme çalışmaları yeniden başladı.

Çalışma kapsamında ekipler, güzergahta asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor.

İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası, çalışmaların biteceği 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.

Kara yolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Sürücüler, D-100 kara yolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.

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