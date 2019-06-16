Program, İmamoğlu'nun projesizliğini gözler önüne sererken, kesintisiz yalanlarına devam ettiği görüldü. İmamoğlu'nun canlı yayında gergin ve agresif tavrı da gözlerden kaçmazken, sürekli olarak ek süre istemesi, futbolda kaybeden takımın uzatma beklentisini akıllara getirdi.

Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun aksine, canlı yayında kendinden emindi, rahattı ve net bir şekilde projelerini anlattı.

Binali Yıldırım'ın, seçimin niye yenilendiğini, sayımda nasıl usulsüzlük yapıldığını, oyların nasıl çalındığını sakin bir şekilde kamuoyuna anlatması da dikkatlerden kaçmadı.



"FETÖ TAKTİĞİ.."

Türkiye'nin nefesini, tutarak izlediği ortak yayında Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli verilerinin kopyalanması talimatını sorması da sosyal medyanın gündemine oturdu. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na "Siz gelir gelmez hemen büyükşehirin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, hukukçularınız sizi yanılttı mı?" diye sordu. Kopyalamanın güvenlik açısından hiçbir riski olmadığını öne süren CHP adayı İmamoğlu'na cevaben ise, Yıldırım, "Bu veri kopyalama işlemi bir FETÖ taktiğidir. Geçmişte bunu FETÖ yaptı. Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bu başlı başına fecaat bir şeydir" dedi.





FETÖ İLİŞKİSİ TT OLDU

İmamoğlu'nun, kendisine yöneltilen FETÖ sorusuna "benim hiçbir ilgi ve alakam olmamıştır" şeklindeki cevabı ise sosyal medyada alay konusu oldu. FETÖ'cülerin kendisine olan desteğini tek tek sosyal medya kullanıcıları paylaşırken, İmamoğlu'nun FETÖ medya gruplarına ve dershanelerine destek ziyaretlerine ait fotoğraflar ile FETÖ kanalı STV'de yorumculuk yaptığı döneme ait videolar sosyal medyada TT oldu. Ortak yayında, FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu ifade edilen Erkan Karaarslan ile ilişkisine ise İmamoğlu hiç değinmedi.



GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN İNKAR STRATEJİSİ

CHP adayının sistematik yalanlarını, Binali Yıldırım tek tek yüzüne vurduğu programda, CHP adayının Ordu Valisine yönelik yaptığı hakaretler de gündeme geldi. CHP'li İmamoğlu, orijinal kayıtların ortaya çıkmasına rağmen hakaret ettiği görüntüleri yine yalanlamayı tercih etmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.



KENDİ KENDİNİ BİLE YALANLADI

31 Mart seçimlerinin ardından 29 bin oy farkı olduğunu iddia eden CHP adayı İmamoğlu kameralar önünde ise, kendi sözlerini yalanlaması da gözlerden kaçmadı. Ortak yayında, İmamoğlu, "Tutanak burada… 24 bin 57. Şunu unutmamaları lazım. Birkaç aşaması var oy sayımın 23 bin 57 ile başlayan süreç günün sonunda 13 bin 29'a indi" derken Binali Yıldırım, "Aradaki nihai fark 13 bin 729. Başlangıçta 29 bin 504 küsür. Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını akşam 9'da yaptı. '9 puan öndeyiz' dediği açıklama" cevabını verdi.

Mal varlığı için mahkemeden 'gizlilik' kararı aldırdığı ortaya çıkan İmamoğlu'nun, mal varlığına yönelik gündeme getirilen iddialara da somut cevaplar veremedi.