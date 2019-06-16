İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında Fethullahçı Terör Örgütü adına propaganda yapan 'Kaç Saat Oldu?' isimli FETÖ hesabının yöneticileri hakkında operasyon başlatmıştı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yönetilen operasyon kapsamında E.B. İstanbul'da, hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilen bilişim ve yazılım şirketi sahibi H.S.P. ise Tokat'ta gözaltına alınmıştı. H.S.P'nin Bylock kullancısı olduğu anlaşılmıştı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık hesabı çalıştıran isimlere yönelik çalışmalarına devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan E.B. ilginç itiraflarda bulundu. E.B. 'Kaç Saat Oldu?'isimli twettır hesabını Birgün Gazetesi eski yöneticisi ve halen yazarı olan Barış İnce'ye devrettiğini belirtti.

E.B ifadesinde şunları söyledi: Facebook olarak E.B. profil isimli url uzantısını hatırlamadıgˆım 2012 yılında ac¸tıgˆım sayfam vardı. Bu hesap u¨zerinden yeni sayfa olarak 'Kac¸ Saat Oldu' isimli, www.facebook.com/kacsaatoldu url link adresli sayfayı hatırlamadıgˆım tarihte ac¸tım.

Twitter hesabı olarak; 'Kac¸ Saat Oldu?' /@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtım. Bu hesabın hangi mail adresine tanımlı olduğunu hatırlamıyorum. Telefona tanımlı olabilir. 2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tu¨m paylas¸ımlar tarafımdan yapıldı. Hesap s¸ifresi sadece bende bulunurdu. Sadece cep telefonumdan bu hesaba giris¸ yapardım. 2017 yılı mayıs ayında Barıs¸ I·nce isimli s¸ahsa bu hesabı devrettim. Barıs¸ I·nce isimli s¸ahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. Kendisiyle sosyal medya u¨zerinden tanıs¸ırım. Yazıları sebebiyle sosyal medyadan takip ettim ve ko¨s¸e yazlarını 'Kac¸ Saat Oldu?' /@kacsaatoldunet hesabım u¨zerinden paylas¸tım. İleriki aşamalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari is¸ler mu¨du¨ru¨ olarak c¸alıs¸tıgˆını biliyorum. Birgu¨n gazetesinin çıkardığı Bavul isimli denginin reklamını hesabımdan yapmak konusunda anlas¸tık. I·ki defa 50TL de elden para aldım. Sonrasında hesabıma benzer isimlerinde c¸ok sayıda bas¸ka hesaplar ac¸ıldı ve bende bu durumdan rahatsız olarak sayfamı satmak ya da devretmek istedim. Hatta www.birgu¨n.net isimli sitede hesabımın popu¨ler olmasından kaynaklı bir ro¨portaj yapılıp yayınlanmıştı. Barıs¸ I·nce isimli bu arkadas¸a takipc¸i sayım bir hayli fazla oldugˆu ic¸in onun talebi ile bir arkadas¸ına devretmek u¨zere 4000 TL kars¸ılıgˆında, u¨cretini elden teslim alarak sattım. Yani tu¨m bilgilerini s¸ifresiyle birlikte Mecidiyeko¨y'de Birgu¨n Gazetesine yakın bir kafede verdim."

ALMANYA'YA KAÇTI

Şüpheli E.B.'nin 'Kaç Saat Oldu?'isimli hesabı devrettiğini belirttiği Barış İnce'nin 11 Mart günü yurtdışına çıktığı ve bir süredir Almanya'da yaşadığı öğrenildi. 'Kaç Saat Oldu?' oldu hesabını halen İnce tarafından çalıştırıldığı değerlendiriliyor. İnce hakkında da soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.





DURUP DURUKEN AÇIKLAMA YAPTI

'Kaç Saat Oldu?'oldu isimli FETÖ hesabını yöneten şüphelilere yönelik operasyon başlatılması ve E.B.'nin gözaltına alınması üzerine Barış İnce açıklama yapmış ve E.B'yi tanıdığını itiraf etmişti.







YAYINLAR DA TESPİT EDİLİYOR

Başsavcılığın ayrıca 'Kaç Saat Oldu?'isimli hesaptan yapılan iftira ve FETÖ propagandası içerikli mesajları yayanlar hakkında da tespit yaptığı öğrenildi. Yayn hesaplar hakkında da FETÖ propagandası, iftira ve hakaret suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi.



SABAH

